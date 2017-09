Continuar a ler

"Com organização, grande capacidade de sofrimento e decisões justas de quem ajuíza. O futebol é um jogo e há fatores que controlamos, outros aleatórios, por isso é preciso ter uma pontinha de sorte para esbater a diferença de valor."



"Do ponto de vista exibicional as coisas estão relativamente bem, do rendimento faltam um ou dois pontos. Não há situação de alarme ou pânico. Este é um jogo em que só temos a ganhar. É uma janela muito importante para os jogadores, a nível de motivação estarão a níveis máximos", analisou o técnico falado da sua equipa, encerrando uma comparação entre os 'grandes' e 'pequenos', onde desvaloriza o mau início de época do Benfica:



"A minha opinião não mudou. Estamos a discutir isto há 15 anos. No final do campeonato veremos que o diferencial se vai acentuar de forma clara. Duas equipas já têm 18 pontos, o FC Porto e o Sporting diferenciam esse grande potencial. O Benfica esta a ter um inicio menos bom, mas isso não reflete o desnível no futebol português. Se não houver maior justiça nas distribuição dos meios financeiros, não haverá equilíbrio. Se isso não acontecer, depois temos um Besiktas e um CSKA Moscovo que ultrapassam o FC Porto e o Benfica. Não é isto que interessa que seja."



O Moreirense recebe o Sporting no sábado e o objetivo da equipa minhota é colocar um ponto final na carreira 100 por cento vitóriosa do agora "menos lírico" adversário - comparação feita por Manuel Machado, em relação à equipa temporada passada do homólogo Jorge Jesus -, constituindo mais exceção no que é o panorama do futebol nacional, completamente dominado pelo 'grandes'."Temos de nos centrar neste jogo. Uma tarefa muito difícil. É um Sporting muito mais realista do que da época anterior, com outra consistência nos vários momentos do jogo, menos lírico mas mais pragmático. Isso tem-se traduzido no seu rendimento. Apesar do excelente momento que vive, nenhuma equipa ganha eternamente e há sempre um dia que as coisas correm menos bem. Vamos respeitar o Sporting, mas teremos ambição para procurar pontuar e se possível até ganhar", começou por dizer o treinador do Koreiresne em conferência de imprensa."Estamos centrados em ganhar. Esta é uma equipa nova, que está em construção. O nível exibicional da equipa é relativamente positivo. Ainda no último jogo, que acabou com um resultado pesado, podia ter acabado com um resultado diferente não fosse a avaliação do vídeo-árbitro. No início da segunda parte, num lance semelhante, com a bola na mão do Jeferson, houve penaltie. O que podia ter sido o 1-1 deu o 2-0 e matou o jogo" prosseguiu Machado, dando a receita para contrariar os leões:

Autor: Bruno Freitas