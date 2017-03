Continuar a ler

"Fizemos exatamente o que tinha pensado, os timings perfeitos, sabendo que estamos durante uma época desportiva e eu tive muita atenção em relação a isso. Lancei o coordenador a 10 dias das eleições e o treinador a quatro dias, de forma a perturbar o menos possível a equipa", concluiu.

Questionado sobre o facto de os sócios irem às urnas, de certa forma, escolher também o treinador, Madeira Rodrigues respondeu assim: "Não sei o que os sportinguistas sentem a uma relação a isto. Há uma diferença grande entre os presidentes e também entre os treinadores. Há muita gente que já percebeu que com Jorge Jesus não vamos a lado nenhum, vai estando cada vez pior. Juande Ramos nunca ganhou um campeonato? Podia ter ganho no Real Madrid... Ele está com uma vontade de ser campeão pelo Sporting, vem com uma raça... Vamos aproveitar isso. Ele vai motivar os jogadores".A demora em anunciar a estrutura para o futebol leonino, nomeadamente o treinador, não é algo que não estivesse previsto na campanha, segundo o próprio Madeira Rodrigues.