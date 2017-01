Continuar a ler

Pedro Madeira Rodrigues condenou, este sábado, a postura de Jaime Marta Soares, considerando que as declarações proferidas "demonstram uma evidente falta de isenção e imparcialidade".Para o candidato à presidência do Sporting, o presidente da Mesa da Assembleia Geral toma "suas as palavras da campanha de Bruno de Carvalho. Pedro Madeira Rodrigues defende que Marta Soares "deve delegar num vice-presidente a responsabilidade pelo ato eleitoral".

Autor: Sandra Lucas Simões