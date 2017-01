Continuar a ler

Madeira Rodrigues crê que os jogadores vão dar uma boa resposta no encontro da Taça de Portugal e apontou o dedo a Bruno de Carvalho, que acusa de ser um fator desestabilizador."Confio que, apesar do presidente, a equipa na terça-feira será capaz de se unir, sabendo que tem o apoio dos sportinguistas. A equipa tem de dar o máximo, sabendo que Bruno de Carvalho é cada vez mais o principal desestabilizador do nosso clube. A tendência é para piorar. Ele é obviamente parte do problema e não da solução", concluiu.