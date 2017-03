Ainda antes de serem conhecidos os resultados das eleições para a presidência do Sporting, Pedro Madeira Rodrigues usou as redes sociais para agradecer aos sócios leoninos que votaram em si neste sábado."A Lista A agradece a todos os Sportinguistas que hoje nos honraram com o seu voto e a sua confiança. Connosco o Sporting esteve e estará Sempre na Frente!", escreveu o candidato na sua conta no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões