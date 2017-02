Continua a guerra de palavras paralela às eleições do Sporting, marcadas para sábado, 4 de março. Agora, é Pedro Madeira Rodrigues quem pondera avançar com um processo na Justiça contra José Maria Ricciardi. Em causa está a suspeita de que um polémico áudio colocado ontem online terá tido origem na Lista A. Madeira Rodrigues exige que Ricciardi retire a acusação, pois se não o fizer terá de responder em tribunal."Pedro Madeira Rodrigues tomou conhecimento das declarações de José Maria Ricciardi sobre a alegada origem nesta candidatura do áudio publicado na internet que reproduz uma conversa entre o próprio Ricciardi e Sikander Sattar, que esteve na base da nossa conferência de imprensa desta noite. Ou José Maria Ricciardi prova o que diz ou Pedro Madeira Rodrigues irá processá-lo por difamação, porque não é verdade. Não fomos nós que pusemos o áudio online, caso contrário ainda lá estaria, não teria desaparecido", disse afonte da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves