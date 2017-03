No discurso de encerramento da sua campanha, Pedro Madeira Rodrigues anunciou que o Sporting irá contratar Taison, médio do Shakhtar Donetsk, caso ganhe as eleições de sábado. O brasileiro, de 29 anos, é um dos craques da equipa orientada por Paulo Fonseca e termina contrato no final da época, podendo assim chegar a Alvalade a custo zero no verão.