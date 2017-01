Pedro Madeira Rodrigues anunciou, esta sexta-feira, que Jorge Jesus deixará de ser treinador do Sporting caso seja eleito presidente do clube de Alvalade nas eleições de 4 de março. A decisão do candidato surge depois de Jesus ter entrado na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho.



"Nem Bruno de Carvalho devia ter feito este convite, nem Jesus devia ter aceite. Mas parece que o fez... o foco de Jesus não devem ser as eleições mas sim a equipa. Isolando a equipa deste processo eleitoral, que é o que tenho tentado transmitir. Jesus escolheu um lado e isso tem consequências. A consequência imediata é que ele não será o meu treinador quando eu tomar posse a 4 de março", afirmou, não acreditando que o timoneiro opte permanecer se ganhar as eleições:





"Jorge Jesus é um homem de carácter e vai cumprir a sua palavra. Não me passa pela cabeça que isso não aconteça. Não há outro cenário." "Jorge Jesus é um homem de carácter e vai cumprir a sua palavra. Não me passa pela cabeça que isso não aconteça. Não há outro cenário." Madeira Rodrigues anunciou ainda que irá agora começar a "procurar um treinador cujo perfil está identificado e que possa servir o Sporting para que o clube volte às vitórias e volte a ser ganhador".



Marco Silva?



Descrevendo brevemente o perfil de treinador que pretende - "ganhador, que viva os ideais leoninos e que aposte na formação" -, Madeira Rodrigues não quis abordar o nome de Marco Silva. "Tem contrato... Não queria perturbar mais a equipa. Quando tiver feito a escolha vocês saberão."

'Traição' de Jesus leva Madeira Rodrigues a 'dispensá-lo'

Autor: João Socorro Viegas