Pedro Madeira Rodrigues vai anunciar o nome do seu treinador para o Sporting esta terça-feira, às 13 horas, em Lisboa. O candidato à presidência leonina nas eleições de 4 de março garantiu segunda-feira que se trata de um grande nome do futebol mundial, sendo certo que é um treinador europeu.Depois de ter garantido que Jorge Jesus não continuará no clube por ter integrado a comissão de honra de Bruno de Carvalho, a estratégia que Madeira Rodrigues delineou inicialmente passa por colocar o romeno Laszlo Bölöni, antigo técnico leonino, no comando da equipa até ao final da época, antes do novo treinador assumir funções apenas com vista à próxima temporada.