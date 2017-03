Pedro Madeira Rodrigues apelou ao voto em si nas eleições de sábado, de forma a terminar com a "podridão" que considera existir atualmente no clube."Não tenham medo de nada. Temos uma oportunidade de tirar da liderança do Sporting pessoas em que não me revejo. Pelo comportamento e forma de estar. Falo de Bruno de Carvalho, Jorge Jesus e José Maria Ricciardi", apontou o candidato da Lista A, rematando: "temos francas possibilidades de ganhar".

Autor: Alexandre Moita