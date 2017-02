Pedro Madeira Rodrigues vai apresentar às 21h30 desta quarta-feira o diretor-desportivo do seu projeto, comunicou há momentos fonte da sua candidatura.A cerimónia servirá para ser revelado todo o organograma do futebol do Sporting caso o empresário, 45 anos, seja eleito presidente a 4 de março. Todo, com exceção do treinador, nome que Madeira Rodrigues vai guardar como o derradeiro trunfo eleitoral.

Autor: Bruno Fernandes