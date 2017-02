Continuar a ler

Em resposta à reclamação feita pela Lista A, Jaime Marta Soares assegurou que os cadernos eleitorais encontram-se já concluídos e disponíveis no centro de atendimento da Loja Verde e no site do clube.De acordo com o comunicado publicado no site do Sporting, "os cadernos eleitorais, de que constam todos os sócios com capacidade eleitoral ativa para as eleições agendadas para o próximo dia 4 de Março, já se encontram concluídos e disponíveis no centro de atendimento da Loja Verde e no site do Sporting para consulta".Mais informa o presidente da Mesa da Assembleia Geral que "o sócio que não tiver o seu nome inscrito nos cadernos eleitorais não poderá exercer o direito de voto", acresdentando que "os protestos referentes a omissões ou inclusões de qualquer sócio nos cadernos eleitorais deverão dar entrada na sede do Sporting até oito dias antes da hora designada para o início da votação", isto é, até 24 de fevereiro.