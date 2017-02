Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência dos leões, viaja hoje para Moreira de Cónegos para assistir ao jogo do Sporting com o Moreirense. O oponente de Bruno de Carvalho nas eleições de 4 de março tem marcado presença nos jogos do Sporting, tanto em casa como fora, e o encontro de hoje com o Moreirense não será exceção. Madeira Rodrigues, de 45 anos, viajará para o Norte do país apenas com esse intuito, pois não tem prevista qualquer ação de campanha. Refira-se que durante esta semana, o candidato esteve presente em Santarém e Leiria, onde se reuniu com alguns sócios e adeptos do Sporting para falar acerca do seu projeto para os leões, caso seja eleito presidente. Pedro Madeira Rodrigues continua ainda sem apresentar o seu treinador e o diretor desportivo, o que, segundo o mesmo, vai acontecer perto do dia das eleições.