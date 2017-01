Pedro Madeira Rodrigues tem agendada viagem a Inglaterra, com o intuito de dar a conhecer o seu projeto à presidência do Sporting junto de vários dirigentes daquele país.

Segundo Record apurou, o candidato, de 45 anos, irá partir rumo a Londres esta terça-feira, onde se vai reunir com empresários, com o objetivo de estabelecer novas parcerias. No dia seguinte, Madeira Rodrigues segue para Manchester, onde, entre outros encontros que visam reforçar a sua candidatura, irá assistir ao encontro entre o Man. United, de José Mourinho, e o Hull City, de Marco Silva.

Continuar a ler