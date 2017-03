Continuar a ler

"Basicamente, para os sportinguistas verem, o que está em causa é, num ano, vamos conseguir gastar toda aquela verba que ganhámos com as vendas do Slimani e do João Mário. As despesas já estão outra vez acima das receitas, o fundo de maneio é uma situação extremamente preocupante, aproximando-se de valores altamente negativos. É a confirmação daquilo que nós vimos a dizer", reforça Madeira Rodrigues, reconhecendo que o lucro anunciado de 46 milhões de euros pode enganar os mais desatentos.



"Obviamente que as pessoas que não percebem tanto, podem ser enganadas com estes números. Mas, vamos estar atentos e olhar para esta situação, que é bem complicada e mais uma ação de risco para esta época, também no campo desportivo", concluiu o concorrente às eleições dos leões, no final do evento de apresentação do livro de Rui Morgado, candidato à presidência da mesa da assembleia geral nas listas de Madeira Rodrigues.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato da Lista A, às eleições para a presidência do Sporting do dia 4 de março, faz uma leitura preocupante do relatório e contas semestral da SAD leonina, divulgado na última terça-feira."Nós, num ano, vamos conseguir torrar todo o dinheiro que fizemos com o Slimani e o João Mário. Repare-se na diferença do primeiro trimestre para o segundo trimestre e, depois, fazendo essa extrapulação, vemos o brutal aumento, mais um, da massa salarial. Em termos de receitas, não conseguimos crescer tanto, ficamos muito aquém do desejado, comparando este ano com o ano passado, e tivemos a Liga dos Campeões este ano", analisa o candidato, insistindo num cenário pouco ou nada otimista.

Autores: Alexandre Moita e João Lopes