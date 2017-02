Pedro Madeira Rodrigues classificou de "purga" as recentes saídas no Sporting, nomeadamente dos treinadores de andebol e da equipa B, bem como do coordenador de hóquei em patins. "É o começo de uma série de saídas, faltam as principais, nomeadamente a de Bruno de Carvalho, o que vai acontecer em breve", prometeu.

O candidato considera que estas saídas são "uma purga que visa acima de tudo nesta fase pré-eleitoral desresponsabilizar os verdadeiros culpados pelo que se está a passar, e o grande culpado que é Bruno de Carvalho". "Espero que assuma as suas responsabilidades e que não tente arranjar bodes expiatórios, que é o que está a acontecer", afirmou.

Continuar a ler