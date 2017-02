Continuar a ler

Madeira Rodrigues voltou também a comentar as afirmações de Jorge Jesus, que disse que as eleições "não trazem saúde" à equipa. "Apetece-me dizer que pena ele não ter pensado nisso quando tomou partido por um candidato há uns meses. Que pena. Agora é que se lembrou dessa desculpa. Não brinque com os sportinguistas. Já estamos fartos dessas brincadeiras. Foi um erro ter tomado partido. Se calhar não julgava que eu teria tantas possibilidades de ser presidente", sublinhou.



"Finalmente, ao fim de 4 anos, vamos ter uma estrutura para o futebol. Vou apresentar o treinador num timing que não desestabilize a equipa. Bölöni vai ficar até fim da época. Com Bölöni e Delfim vamos trazer de novo a cultura da vitoria", acrescentou ainda o candidato, esperançado em "ver o Sporting a vencer com boa exibição": "Já ganhámos os últimos dois jogos, vamos ver se ganhamos todos até ao fim e depois logo se vê o que acontece."



De qualquer forma, lembrou que este não será o último jogo de Bruno de Carvalho como presidente. "Não, porque os estatutos mudaram e vou ter que tomar posse nas próximas duas semanas. Dia 5 ainda não serei o presidente", adiantou, contestando as acusações do adversário, denunciando alegadas agressões de um conselheiro de Madeira Rodrigues a dirigentes do Sporting após o debate de sexta-feira.



"Não sei do que ele está a falar… o que acontece com o BdC quando perde o debate é o que acontece quando o Sporting perde. Tenta arranjar desculpas. Ele perdeu clamorosamente. Ele que páre de nos ofender, de tentar enganar os sportinguistas. Estamos fartos. Sei que ele vai ter um problema grave: não vai saber o que fazer quando perder. Nunca teve qualidade para fazer nada fora do Sporting. Isso é angustia dele e da gente à volta dele", respondeu o candidato.



Pouco antes do encontro entre o Estoril e o Sporting, Pedro Madeira Rodrigues recordou o debate de sexta-feira com Bruno de Carvalho e deixou novamente severas críticas ao comportamento do rival na corrida à presidência do Sporting, cuja eleição decorre dentro de uma semana."Desmascarei - e até envergonhei – o presidente do Sporting no debate, que fez de facto uma figura triste. Nunca pensei que ele fosse tão fraco, em termos de caráter e de capacidade de olhar olhos nos olhos. Foi um debate ganho com muita facilidade, surpreendeu-me a fraqueza dele", referiu o candidato à entrada para o Estádio António Coimbra da Mota, antes de acrescentar: "Ontem na rua nem conseguia andar, tanto era o carinho de tanta gente, de todas as idades."

