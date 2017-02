Presente esta sexta-feira na visita ao Núcleo Sportinguista de Almoçageme, Pedro Madeira Rodrigues 'respondeu' às declarações de Jorge Jesus, na antevisão ao duelo com o Rio Ave, nas quais o técnico do Sporting considerou que a equipa por si orientada tem evoluído a olhos vistos "Hoje ouvi Jesus dizer que a equipa estava a melhorar fantasticamente, mas a verdade é que vi o jogo com o Moreirense: ganhámos e foi muito sofrido", considerou o candidato da Lista A à presidência dos leões.Seguindo a toada de ataque, Madeira Rodrigues voltou a visar Bruno de Carvalho , considerando que a recente vaga de saídas de técnicos nas mais diversas modalidades é uma forma do atual presidente encontrar "bodes expiatórios". "Que não se deixem enganar por esta purga. O que Bruno de Carvalho está a fazer é tentar arranjar bodes expiatórios. Ele é o verdadeiro culpado e vai ter uma grande surpresa no dia 4", garantiu.

Autor: Bruno Fernandes