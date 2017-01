Ao contrário de Bruno de Carvalho, que hoje terá agenda preenchida, Pedro Madeira Rodrigues decidiu reformular os seus planos devido à morte de Mário Soares. O candidato à presidência do Sporting tinha previsto ações de campanha durante o dia de hoje, nomeadamente a recolha de assinaturas junto ao estádio, antes do Sporting-Feirense, mas decidiu reagendar a iniciativa, em virtude do desaparecimento do antigo dirigente socialista. Porém, Madeira Rodrigues, que irá apresentar o seu programa e lista aos corpos sociais no próximo dia 19, irá assistir à partida desta noite em Alvalade.