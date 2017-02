Continuar a ler

Em Moreira de Cónegos, onde está este domingo para assistir ao vivo ao jogo do Sporting, Madeira Rodrigues contra-atacou. "Foram declarações muito infelizes, assim como o local. Proferiu-as como presidente e não como candidato, o que é particularmente grave. Não me admira: antes de aparecer qualquer candidato já tinha apelidado essas pessoas de benfiquistas, ratos e abutres. Isso era antes de me conhecer; agora tem de reforçar o que disse", argumentou.O gestor, de 45 anos, adivinha um final negativo para o consulado do atual líder. E não deixa sem resposta uma das polémicas que tem marcado a campanha. "Ele quer mudar o provérbio de ‘cão que ladra não morde’ para ‘o leão não ladra, ruge’. Será assim? Eu gostava de dizer uma coisa: como presidente, o leão não se vai limitar a rugir, vai morder. Ele teve uma entrada de leão e vai ter uma saída de sendeiro", prognosticou Madeira Rodrigues.Sempre ao ataque, o candidato da Lista A entende que as críticas de que está a ser alvo "seriam para qualquer pessoa que aparecesse." "Tenho pessoas que estiveram em candidaturas anteriores com ele e que me avisaram. Os sportinguistas já conhecem… Não consegue atacar, não tem impacto nenhum, não consegue atingir. Tenho de me defender, mas entra por um ouvido e sai por outro", dispara."É triste mas é aquilo que os sportinguistas já conhecem. Ele já me apelidou de tudo, já nos insultou, disse que éramos carneiros, processou sócios. Está a concorrer para um cargo que julga que é dele. É outra coisa que me faz confusão: ele julga que é o Sporting. Quando eu critico a direção, ele acha que eu estou a criticar o Sporting. E faz outra coisa: diz que eu desestabilizei a equipa, quando ele é o maior desestabilizador, sem qualquer dúvida. Desestabilizo porquê? Por vir aqui apoiar?"questiona Madeira Rodrigues, para quem "a campanha está a decorrer numa altura que não é a preferível, mas não há uma altura certa.""Direi o que tenho a dizer, com o cuidado de estar sempre a apoiar a equipa", garante.