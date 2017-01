Pedro Madeira Rodrigues assistiu ao Marítimo-Sporting no Estádio dos Barreiros, depois de ter estado reunido com um potencial investidor no Funchal. "Estamos a trabalho no futebol do Sporting", confirma João Alvim, diretor de campanha. Jorge Jesus, é certo, não será o técnico do projeto, pois aceitou figurar na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho."Jorge Jesus autoexcluiu-se. Ele que se preocupe em treinar . Esse não é de todo o pelouro dele", diz Alvim, que alarga as críticas à possibilidade de surgir um terceiro candidato. "É de um oportunismo imenso. Madeira Rodrigues avançou no ano passado. Quem aparecer agora vai dividir votos e beneficiar Bruno de Carvalho."