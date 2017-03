Continuar a ler

"Muito obrigado e parabéns a todos os que participaram nestas eleições. Parabéns sobretudo a todos os que foram eleitos. Destaco sobretudo Bruno de Carvalho, com quem já tentei falar por telefone e deixei mensagem. Desejo-lhe sucesso desportivo e que consiga ser campeão", frisou.Contudo, o candidato derrotado reiterou o que o diferencia de Bruno de Carvalho: "Mostrou que somos pessoas diferentes na forma e no conteúdo. Embora tenhamos posturas na vida completamente opostas, há uma coisa que nos une: o nosso amor ao Sporting".Questionado sobre se poderá vir a trabalhar em conjunto com Bruno de Carvalho, Pedro Madeira Rodrigues respondeu assim: "Apresentámos um projeto completamente diferente. Trabalhar em conjunto? Não consigo perceber como… Somos muito diferentes. Estou disponível para ajudar o Sporting e não consigo ver isto como oposição".