Madeira Rodrigues ficou naturalmente desiludido com o resultado das eleições, mas o que mais desapontou o candidato, apurou, não foi a escolha dos sportinguistas. Foi, sim, aquilo que considera ser a ausência de massa crítica dos sócios. Ao longo do dia, o gestor exultou a grande afluência às urnas, aliás, considerou mesmo tratar-se de um sinal de grande vitalidade do clube, por isso, foi com natural expectativa que aguardou o resultado. E assim que soube, Madeira Rodrigues lamentou sobretudo a falta de massa crítica dos sportinguistas, numa altura em que, considera o gestor, o clube precisa de um novo rumo. O candidato esperava ser o rosto da mudança, não só no conteúdo e na forma, mas também no modo como pretendia inverter o ciclo de resultados. Agora, será como adepto que vai acompanhar o novo mandato de Bruno de Carvalho, à espera do... título.