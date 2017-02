Pedro Madeira Rodrigues termina hoje o seu périplo por Inglaterra com uma manhã a visitar os dois clubes de Manchester. Vai, junto do United, conhecer o departamento de marketing dos red devils. No que diz respeito ao City, irá abordar questões relacionadas com a prospeção.O candidato às eleições do Sporting, marcadas para 4 de março, tem como objetivo viver o maior número de experiências com clubes de grande dimensão. Ontem, teve um primeiro contacto com Old Trafford, assistindo ao nulo entre a equipa de José Mourinho e o Hull de Marco Silva.