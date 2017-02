Continuar a ler

Há muito que Madeira Rodrigues tinha dito que no caso de vencer as eleições Jorge Jesus não continuará no Sporting. Esta terça-feira o candidato da Lista A anunciou que Juande Ramos é o técnico do seu projeto e, na conferência de imprensa marcada para o efeito, deixou claro as diferenças entre o espanhol e JJ."Ao contrário do nosso treinador, ele diz que apostar nos jovens é dar sempre um passo em frente. Conhece bem os jogadores do Sporting e alguns que não estão no plantel e pensa lançar no próximo ano", referiu Madeira Rodrigues.

Autor: Sandra Lucas Simões