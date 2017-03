Os sócios e adeptos sportinguistas anseiam por saber quem será o próximo presidente do Sporting, depois das eleições deste sábado. Um desses sócios questionou Pedro Madeira Rodrigues na sua página oficial do Facebook sobre as razões que estariam a atrasar a sua revelação e o candidato foi evasivo."Problemas..." escreveu Madeira Rodrigues em resposta ao comentário e não mais respondeu. Antes, o candidato, de 45 anos, tinha antecipado a revelação dos resultados para as 23 horas.

Autor: João G. Oliveira