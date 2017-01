Madeira Rodrigues voltou a abordar o tema da liderança quando enumerou as sua prioridades: "Dar condições para que os jovens se possam afirmar na equipa principal; saber contratar bem e saber motivar os que lá estão. E para isso é preciso a tal liderança altruísta, uma liderança motivadora que nesta altura o Sporting não tem", afirmou.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, garantiu à TSF esta quinta-feira que caso for eleito dará a Jorge Jesus o apoio que, diz, tem faltado com Bruno de Carvalho."É o nosso treinador, tem contrato por mais dois anos e meio e estou convencido que Jorge Jesus com uma liderança diferente, com um apoio maior" poderia dedicar-se "àquilo que sabe fazer melhor que é treinar a equipa, motivar a equipa e preparar os jogos". "Ter um suporte na retaguarda que não tem com Bruno de Carvalho", acusou o candidato às eleições de 4 de março.

Autor: Marta Correia Azevedo