Os custos do pavilhão João Rocha foram tema de conversa no debate entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, na Sporting TV, quando o tema foram as modalidades. A obra, que custou 9,6 milhões de euros, estará em breve concluída e Madeira Rodrigues referiu que terá de ser ele a pagá-la."O pavilhão é obra de todos os sportinguistas, adiada devido ao estádio. Bettencourt e Soares Franco negociaram depois o terreno com a Câmara de Lisboa, Bruno de Carvalho teve o mérito de o construir e eu vou ter o mérito de a pagar. Vou ter de pagar à Doyen", disparou o candidato, recebendo depois a resposta do atual presidente: "Faz aquele chavão que se lê em blogues de rivais do pavilhão e da Doyen, de ter ou não de pagar. O pavilhão está pago, é do clube. Fomos das poucas direções que tiveram um visconde que deu património ao clube. Sobre a Doyen temos as receitas cativas da UEFA, não temos de pagar nada, o dinheiro está lá. Apenas não há autorização de mexer nele."