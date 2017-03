Continuar a ler

"É a primeira vez, nunca vimos nada semelhante, é inédito... Termos um presidente orgulhoso do Sporting ter dinheiro retido na UEFA. É a maior vergonha, mas ele está todo orgulhoso de ter lá o dinheiro. É uma situação nada desejável para o Sporting, chegarmos a essa situação de termos dinheiro retido pela UEFA", defendeu o candidato, prosseguindo na análise ao números da SAD e denunciando algo, aparentemente, pouco conhecido dos sportinguistas.



"Estas vendas [Slimani e João Mário] estão a ser 'apanhadas' pelos investimentos que nós tivemos e pelos valores dos ordenados. A este ritmo, nós vamos mais uma vez ter valores negativos.É por isso que nós estamos a ir a receitas antecipadas da NOS e é por isso que nós continuamos muito preocupados", revela o líder da Lista A, garantindo que esta situação dificulta muito as conversas "com potenciais investidores".





"Eles olham para as nossas contas e dizem: isto é altamente preocupante. E falem com o Camilo Lourenço, falem com especialistas na área financeira. Esse, de facto, não se deixam enganar, como eu sei que os sócios do Sporting também não se deixam enganar com estas contas", confia o concorrente à liderança do clube leonino nas eleições de 4 de março.