"É curioso. Cruzo-me com os sportinguistas e eles pedem-me isso cada vez mais. Ou seja, sente-se cada vez mais esta necessidade de mudança. Querem saber quem são as pessoas", partilhou o candidato, antes de assistir ao Moreirense-Sporting, nas bancadas do Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas.



Questionado sobre se o facto de revelar já os seus trunfos lhe poderia render mais votos, Madeira Rodrigues manteve o suspense. "Não… Eu sei fazer as coisas. Vou lançar os nomes na altura oportuna. Lembro que eu não contava com esta questão do treinador [Jorge Jesus]. Tudo o resto já estou a tratar há algum tempo, o treinador é que foi mais recente. Tenho dado passos no bom sentido e os sportinguistas vão gostar do que vou apresentar, como disse, oportunamente. Podem ficar descansados em relação a isso", insistiu Madeira Rodrigues.

A três semanas das eleições de 4 de março, Pedro Madeira Rodrigues ainda não revelou quem será o seu treinador ou o diretor-desportivo. O candidato à presidência do Sporting contava com Jorge Jesus, numa primeira fase, mas mudou de ideias depois de o atual técnico ter aceitado o convite para integrar a Comissão de Honra de Bruno de Carvalho. À medida que o tempo avança, cresce a expectativa quanto à solução que Madeira Rodrigues vai apresentar. O próprio tranquiliza os sócios e garante que terá novidades no momento certo."Nomes? Calma! Os sportinguistas podem estar sossegados. Ontem [sábado] trabalhei bastante nisso. Vai ser numa data oportuna, bem pensado… Terá de ser antes das eleições", assegurou Madeira Rodrigues, este domingo, em Moreira de Cónegos, admitindo que tem vindo a testemunhar a ansiedade dos sportinguistas a propósito do tema. Algo que, do seu ponto de vista, deve ser interpretado como um sinal de que existe… vontade de mudança relativamente a Jorge Jesus.

Autor: Alexandre Carvalho