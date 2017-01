Pedro Madeira Rodrigues já o havia afirmado várias vezes e voltou a fazê-lo este sábado, à margem da homenagem da Câmara de Lisboa a Aurélio Pereira: caso vença as eleições, Jorge Jesus não será mais o treinador do Sporting. No Estádio Universitário, o candidato à presidência dos leões mostrou-se pouco surpreendido com as declarações do treinador que assumiu que iria continuar no projeto de Bruno de Carvalho.



"Foi apenas reforçar o que já se sabia. Será um descanso para os sportinguistas porque sabem que a partir de 5 de março vão ter outro treinador a orientar a equipa", afirmou.





A respeito de Aurélio Pereira, que recebeu a Medalha de Mérito Desportivo da autarquia, o candidato teceu comentários elogiosos. "É uma homenagem mais do que merecida de alguém que fez muito pelo futebol do Sporting e pelo futebol nacional. Tive o privilégio de me cruzar com Aurélio Pereira nos 3 anos que estive em Alvalade como jogador. Foi ele que me descobriu, mas não me treinou", destacou.

Autor: Bruno Dias