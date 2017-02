Continuar a ler

"[O convite de Bruno de Carvalho a Jorge Jesus] Foi um pouco estranho e pouco ético, por parte de uma pessoa que convida um colaborador com tanta visibilidade. Sabia que o Jorge Jesus não seria treinador perfeito para o nosso projeto, mas poderia enquadrá-lo no nosso projeto. Mas ele toma esta decisão e, ao tomar esta decisão, pôs-se fora de qualquer possibilidade de trabalhar comigo – disse-o logo no próprio dia", explicou."Não compreendo o convite e não compreendo a decisão de aceitar. As pessoas são livres para decidir, mas têm de assumir as consequências depois. Por isso espero que o Jorge Jesus coloque lugar à disposição. E acredito que irá abdicar de indemnização. Com Bruno de Carvalho não o fará, mas connosco há essa possibilidade. E se não o fizer, temos os nossos trunfos, que exibiremos na altura. Acredito que não iremos pagar esses 20 milhões de euros", acrescentou o candidato, salientando que "quem criou este imbróglio foi Bruno de Carvalho que, ainda por cima, o aumentou - mas não é único imbróglio que temos para resolver.""Apresentarei o treinador oportunamente, mas antes apresentarei a estrutura para o futebol, algo que não conseguimos ter e de que Jorge Jesus se queixou", prosseguiu, recordando a agenda que tem para os próximos dias:"Amanhã estaremos no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos para concluir negociações [com investidores]. Quero comprar a academia e temos a questão do naming do estádio, do pavilhão e da academia. É isso que vamos vender. Depois há outras formas de parcerias que, já como presidente, anunciarei.""Tenho a noção exata da situação financeira e os investidores também. Espero não encontrar mais surpresas. A situação é aflitiva. Por isso houve a negociação à pressa com a marca de equipamentos desportivos, a venda do Montero e a antecipação das receitas da NOS. Mas vou estar lá para resolver problemas e não para me queixar", encerrou.