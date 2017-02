Continuar a ler

Madeira Rodrigues disse que desde o primeiro contacto com Juande Ramos ficou com muito boa impressão e prosseguiu: "Para terem uma ideia de quem é Juande Ramos é um treinador vencedor, com vários troféus internacionais. Tem este hábito de ser vencedor, diz que as finais são para ganhar." Para candidato, o espanhol é a opção correta: "Tem perfil de pai. Os jogadores do Sporting precisam de um pai para terem força, segurança e confiança".

Pedro Madeira Rodrigues confirmou que o seu treinador é Juande Ramos como. O candidato da Lista A às eleições de sábado explicou que o espanhol "tem o perfil desejado"."A partir de junho vamos ter um grande treinador, um treinador vencedor, com experiência internacional, que gosta de apostar nos jovens, que gosta do Sporting e do futebol português", disse na conferência de imprensa.

