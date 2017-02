O timing do convite a Laszlo Bölöni para ser o coordenador do futebol do Sporting foi esclarecido por Pedro Madeira Rodrigues no debate com Bruno de Carvalho na Sporting TV. O romeno havia dito ontem que tinha sido convidado nove horas e meia antes do anúncio do candidato, mas este explicou a situação."O Boloni foi convidado oficialmente apenas ontem, são coisas completamente diferentes. Já o namoro existe há muito tempo e só ontem, de forma oficial o comuniquei. Disseram-se aqui coisas muito dispersas. A culpa é sempre dos outros. Em equipa que perde não mexe, no próximo ano é que é... Os sportinguistas estão cansados disto", vincou o gestor, de 45 anos.