O futuro de Jorge Jesus foi naturalmente tema de grande destaque no debate entre Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, na Sporting TV. O gestor, que pretende a saída do atual técnico, explicou que, se alguém tiver de pagar uma indemnização a JJ, não será ele."Estamos à espera que faça o correto. Se não fizer, posso dizer que a saída de Jesus do Sporting vai ser limpinha limpinha. Não vou ter de pagar indemnização nenhuma. Quem teria de pagar foi quem renovou com ele. Quem percebe de leis, percebe que eu tenho aqui muitos trunfos. As pessoas vão confiar, não vou destrunfar. Jesus ainda por cima é sportinguista, vai-se afastar, no dia em que os sócios vão dizer que não querem continuar com ele", atirou Madeira Rodrigues.Bruno de Carvalho lamentou as constantes notícias sobre o assunto, falando que foi "péssimo para o balneário", que ficou "desestabilizado". "Dizer que vai apresentar o treinador após o jogo do Sporting é o quê? Isto é para desestabilizar."