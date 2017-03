Já viu Bruno de Carvalho imitar Madeira Rodrigues na TV?

Pedro Madeira Rodrigues diz ter sentido pena de Bruno de Carvalho quando viu a imitação que este fez do candidato da lista A na Sporting TV."Vou ser muito sincero: vi muito depressa. O meu filho é que estava a ver e mostrou-me. Faz pena, ainda por cima com os meios da Sporting TV. Foi das coisas mais tristes desta campanha, foi a diferença do que a Sporting TV fez com um candidato e outro. É uma maneira triste de acabar este mandato", declarou o candidato, à entrada para o jantar de encerramento da campanha.Questionado sobre se considera o gesto de Bruno de Carvalho como um golpe baixo, Madeira Rodrigues reformulou: "Não é um golpe baixo, é o golpe habitual dele. Isto é ele. As pessoas depois interpretam e vão dar amanhã a resposta. Isto não é o Sporting".

Autores: Luís Miroto Simões e Alexandre Moita