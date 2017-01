Continuar a ler

Sobre a saída de Jorge Jesus do cargo que ocupa no clube, caso Bruno de Carvalho não seja reeleito, o candidato mostra-se tranquilo, reiterando a ideia de que "Jesus é um homem de carácter" e "vai saber sair pelo próprio pé".



Se assim não acontecer, Madeira Rodrigues assegura ter à sua disposição vários "trunfos", com a particularidade de nenhum deles envolver a necessidade de "pagar pela saída" do atual técnico leonino.



E é neste contexto que o candidato aproveita para meter-se com Bruno de Carvalho e, por tabela, com Jorge Jesus, a propósito de Markovic e Elias.



"Markovic vai mesmo explodir, mas com um treinador [n.d.r. Marco Silva] que vai potenciar as suas qualidades e que também saiu a mal do Sporting. Quanto ao Elias, só alguém que não percebe de futebol [n.d.r Bruno de Carvalho] é que voltaria a apostar nele", concluiu Pedro Madeira Rodrigues. Sobre a saída de Jorge Jesus do cargo que ocupa no clube, caso Bruno de Carvalho não seja reeleito, o candidato mostra-se tranquilo, reiterando a ideia de que "Jesus é um homem de carácter" e "vai saber sair pelo próprio pé".Se assim não acontecer, Madeira Rodrigues assegura ter à sua disposição vários "trunfos", com a particularidade de nenhum deles envolver a necessidade de "pagar pela saída" do atual técnico leonino.E é neste contexto que o candidato aproveita para meter-se com Bruno de Carvalho e, por tabela, com Jorge Jesus, a propósito de Markovic e Elias."Markovic vai mesmo explodir, mas com um treinador [n.d.r. Marco Silva] que vai potenciar as suas qualidades e que também saiu a mal do Sporting. Quanto ao Elias, só alguém que não percebe de futebol [n.d.r Bruno de Carvalho] é que voltaria a apostar nele", concluiu Pedro Madeira Rodrigues.

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, garantiu que não irá fazer qualquer tipo de alianças com FC Porto ou Benfica, caso venha a vencer a eleições de dia 4 de março. O único adversário de Bruno de Carvalho conhecido assegura que será sozinho que o clube reassumirá a liderança do futebol português."Vamos voltar a liderar o futebol português. Perguntam-me muitas vezes se vou aliar-me a FC Porto e Benfica. Não vamos fazer nenhuma aliança, vamos respeitá-los como adversários, sabendo que eles também vão querer fazer mal ao Sporting", atirou Madeira Rodrigues, numa sessão de esclarecimento, no Núcleo Sportinguista de Azeitão, que contou com a presença de cerca de duas dezenas e meia de sócios.

Autor: Bruno Fernandes