Pedro Madeira Rodrigues levantou suspeitas sobre as assistências nos jogos do Sporting em Alvalade, mais concretamente na partida de sábado, contra o P. Ferreira, onde foi anunciada uma lotação de mais de 43 mil espectadores."Não nos façam de estúpidos. Não podemos dizer que temos 43 mil pessoas no estádio quando isso é algo que não é verdade", afirmou o candidato à presidência do Sporting, no núcleo leonino da Quinta do Conde, onde estiveram presentes cerca de 30 pessoas.As críticas a Jorge Jesus, o treinador com quem Madeira Rodrigues não conta caso ganhe as eleições, voltaram a fazer parte do seu discurso. "Vamos ter um treinador melhor do que este. Lembro-me de não dormir quando Jesus disse que uma arbitragem vergonhosa tinha sido 'limpinho, limpinho'", recordou o candidato, atacando igualmente Bruno de Carvalho e a atual política do clube: "O Benfica é o tema número 1 da comunicação do Sporting. Vamos combatê-los mas falando de nós."

Autor: Bruno Fernandes