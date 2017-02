A candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting foi formalizada esta quarta-feira com a entrega de toda a documentação a ter sido feita por Pedro Ribeiro Ferreira, mandatário do empresário que se encontra ainda em Inglaterra na busca de potenciais investidores . A, o candidato que vai disputar as eleições de 4 de março contra Bruno de Carvalho assumiu estar "acompanhado por uma boa equipa" na corrida a Alvalade."Dou muitra importância à qualidade dos sportinguistas que se juntaram à minha equipa. Estou feliz por estar tão bem acompanhado com uma equipa tão boa. Este é um momento feliz? Um momento feliz vai ser quando ganhar as eleições e quando colocarmos o Sporting sempre na frente", afirmou: Bruno Fernandes, em Londres