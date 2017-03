Continuar a ler

"Tentei ligar-lhe logo no dia das eleições e depois mandei-lhe uma mensagem. Espero hoje [quarta-feira] poder dar-lhe os parabéns pessoalmente", assegurou o candidato, de 45 anos, relembrando e saudando a equipa que juntou em torno de si para concorrer às eleições de 4 de março.



"Vai haver mais exigência porque estive presente, porque dei a cara e juntámos uma equipa fantástica à nossa volta, gente boa. Estou a lembrar-me do Bölöni, do Delfim, do Juande Ramos, toda a nossa equipa de direcção, da Assembleia Geral... Juntámos aqui uma equipa muito boa. O Sporting tem gente muito boa".



O resultado, no entanto, não foi aquele que Madeira Rodrigues esperava. O antigo candidato reconheceu que esperava outro resultado.



"Sou um optimista por natureza, esperava um resultado maior, mas o que interessa é o que foi e os sportinguistas votaram bem, com certeza. Agradeço muito às pessoas que confiaram e votaram em nós, mas ficou obviamente aquém das expectativas".



Sobre o futuro, Madeira Rodrigues garante estar à procura de trabalho, depois de ter deixado o seu emprego para se lançar na corrida ao Sporting.



"Estou à procura de trabalho, estou numa fase diferente da minha vida. Saí do trabalho onde estava, que era muito confortável, com uma equipa fantástica, era um trabalho que fazia com muito gosto... Como disse nos dias das eleições, fechou-se uma porta... há-de abrir-se uma janela".



Madeira Rodrigues vai continuar, no entanto, atento à vida do clube e a apoiar o Sporting.



"Serei uma voz atenta, não quer necessariamente dizer crítica. Serei uma pessoa atenta, como qualquer sportinguista", asseverou. "Eu apoio as nossas equipas. Estou sempre a apoiar as nossas equipas, como sempre apoiei durante a campanha e como sportinguista há 46 anos".



"Não me arrependo nada, mesmo nada. Foi um gosto fazer esta campanha, conviver com tantas centenas de sportinguistas, ficar a amar ainda mais o meu clube. Nada, de todo. Acho que deixei uma marca positiva para o nosso clube", argumnetou Madeira Rodrigues, revelando não ter ainda conseguido felicitar pessoalmente Bruno de Carvalho, pela vitória.