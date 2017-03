Continuar a ler

"Foi o único momento em que tive dúvidas sobre o que fazer. Vou ou não falar sobre isto? É uma gravação ilítica, mas eu ouvi. Não partilhei, mas tive de dizer o que me vinha do coração. Esta pessoa fez tudo aquilo que tinha prometido fazer naquela gravação. A própria Holdimo também no dia do debate veio dizer que apoiava Bruno de Carvalho. Situações muito estranhas, que se fossem ao contrário nem imaginavam o que estariam a dizer sobre mim", reforçou.



Madeira Rodrigues destacou o facto de ter feito uma "campanha limpa" e apelou ao voto nas eleições de sábado, nas quais espera uma "grande vitória: "Desde o início fiz uma campanha completamente limpa, a dizer o que penso, com factos. Vejam o que disse o outro lado, e vejam o que eu disse e comparem. Houve uma pessoa ou outra, nomeadamente do Conselho Leonino, que teve uns excessos, mas não há comparação. No debate percebeu-se bem a diferença entre os dois candidatos. Queria lembrar os sportinguistas que no sábado é fundamental que venham votar, estão em causa os valores do nosso clube, que eu sempre vivi. Nasci e cresci como sportinguista. Acredito que existe uma maioria - talvez ainda silenciosa - que se revê muito mais na nossa equipa do que na outra, e que nos vai garantir uma grande vitória no sábado".



O candidato afirmou ser tempo de mudar aqueles que considera serem os três rostos atuais do Sporting: "Chegou a hora de mandar embora as pessoas que tiveram a sua oportunidade e deixaram o Sporting numa situação delicada a nível de valores, desportivo e financeiro. Reduzi isto a uma tríade de pessoas: Bruno de Carvalho, José Maria Ricciardi e Jorge Jesus. Chegou a altura de dizer que não os queremos mais no nosso clube. Não nos revemos nestes personagens".



Pedro Madeira Rodrigues reagiu esta quinta-feira à apresentação das contas leoninas na véspera por parte de Bruno de Carvalho. O candidato à presidência do Sporting mostrou-se preocupado pelos dados apresentados aos jornalistas, uma preocupação que, diz, é partilhada com os investidores com quem falou."Ontem foram apresentadas de forma pomposa contas muito preocupantes. Os investidores com quem fui falando estão muito preocupados com a situação do Sporting e fui convencê-los de que vale a pena apostar no Sporting, em particular no naming do estádio da Academia, patrocínios, apoios… Muito preocupante o momento que destaco desta campanha: os interesses à volta do Sporting, seja a Holdimo, que tem 30 por cento do Sporting, seja José Maria Ricciardi", frisou Madeira Rodrigues aos jornalistas, antes de voltar a falar na famosa gravação onde aparece Ricciardi.

Autores: Luís Miroto Simões e Alexandre Moita