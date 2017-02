Pedro Madeira Rodrigues justificou a ausência de Juande Ramos do anúncio oficial com a necessidade de resguardar a equipa de futebol do Sporting e também... para que o espanhol não passasse aquilo que Marco van Basten passou em 2011.



"Decidimos que não queríamos fazer as figuras que Van Basten fez em 2011 pela mão de Bruno de Carvalho. Quis resguardar Juande Ramos e também a nossa equipa", vincou ao candidato.





Continuar a ler

Recorde-se que o holandês era a aposta de Bruno de Carvalho quando se candidatou pela primeira vez à presidência dos leões, tendo-o apresentando dias antes do sufrágio. Recorde-se que o holandês era a aposta de Bruno de Carvalho quando se candidatou pela primeira vez à presidência dos leões, tendo-o apresentando dias antes do sufrágio.

Autor: Bruno Fernandes