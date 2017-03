Continuar a ler

O ex-candidato às eleições de 4 de março afirmou que o único assunto que lhe gerou algumas dúvidas foi a gravação de uma conversa entre José Maria Ricciardi e Sikander Sattar que apareceu a poucos dias do ato eleitoral.



Pedro Madeira Rodrigues esteve presente na tomada de posse de Bruno de Carvalho como presidente do Sporting e não quis comentarsobre uns documentos que alegadamente teria em sua posse e que entregaria no DIAP caso não vencesse as eleições."Não sei que papéis são, não olhei para nada, não quis ver essas coisas. Quem tinha essas coisas que apresentasse. Não sei se existem ou não, não quis ver nada disso. Falaram de vários temas, de vários papéis, mas eu não quis ver. Quis fazer uma campanha elevada, pela positiva, a bem do nosso clube".

Autores: Bruno Fernandes e João G. Oliveira