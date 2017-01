Continuar a ler

E prosseguiu, não avançando com nomes no que à busca de novo treinador para os leões diz respeito. "Estou a tratar dessa questão que mais preocupa os associados. Começa a haver um cansaço geral com a equipa técnica do Sporting e uma grande expectativa sobre o nome que vou apresentar. Vai ser um grande nome, com espírito vencedor, raça leonina, que consiga recuperar psicologicamente a equipa do Sporting".



Para o clássico com o FC Porto, da próxima jornada (sábado), Madeira Rodrigues está otimista. "Espero uma vitória do Sporting. Estamos na luta pelo título e é preciso que os jogadores reajam e dêem tudo. Estou muito otimista".

Pedro Madeira Rodrigues, opositor de Bruno de Carvalho nas eleições para a presidência do Sporting do próximo dia 4 de março, viajou esta terça-feira para Inglaterra onde irá reunir-se com alguns empresários para abordar o projeto que tem para o clube de Alvalade."Os nossos investidores são sérios, estão preocupados com a atual situação do Sporting e conhecem a falta de confiança que esta direção lhes oferece. Não vou aparecer com um conjunto de russos como aconteceu ha 6 anos com Bruno de Carvalho. O Sporting precisa de captar mais receitas e esta é uma das vias: potenciar novos investidores", afirmou aos jornalistas antes de embarcar no aeroporto de Lisboa.

Autores: Bruno Fernandes e Sofia Lobato