"Num dia, [Bruno de Carvalho] diz que o Conselho de Arbitragem funciona muito bem, mas depois já diz que é péssimo e que são precisas mais medidas para o futebol. Estes ziguezagues só provam que já nem sequer há projeto. Em agosto, aposta-se em 13 contratações, gente com tarimba, e em janeiro já não, é a formação. Isto não é nada, é o descrédito total. Além disso, não há resultados desportivos. As pessoas estão a ver que Bruno de Carvalho é um perdedor e está a passar isto para os sportinguistas. Com ele, não vamos ganhar", afirmou.Madeira Rodrigues diz que "existe uma maioria silenciosa de adeptos do Sporting que não se revê nesta direção", alguns dos quais ponderaram mesmo avançar com candidaturas, mas optaram por apoiar o gestor."Essas pessoas perceberam que a existência de mais uma candidatura seria muito benéfica para o atual presidente. E havia algo em comum em todas estas pessoas: ninguém quer que ele continue e todos perceberam que este projeto está esgotado. Esses sportinguistas perceberam que eu tenho boas possibilidades de ganhar, especialmente sendo apenas eu contra Bruno de Carvalho. Perceberam as minhas ideias e deixaram-me o caminho para ganhar", referiu à Lusa.O antigo candidato a vogal do Conselho Diretivo nas eleições de 2011, pela lista de Pedro Baltazar, mostrou-se disponível para divulgar os seus recibos de vencimento e desafiou Bruno de Carvalho a fazer o mesmo, tendo garantido que, caso seja eleito presidente, não irá "ganhar mais dinheiro no Sporting do que ganhava antes"."Eu vou apresentar o meu recibo de vencimento antes de chegar ao Sporting e ele que apresente o dele, para ver quem é amador e quem é profissional. Uma coisa garanto: não vou ganhar mais dinheiro no Sporting do que ganhava antes. Este atual presidente não só fez isso, como ganhou os retroativos. Isso não me parece bem. Um presidente ser remunerado não me parece mal, caso contrário o Sporting só poderia ser presidido por pessoas ricas, e não me parece justo", salientou.Pedro Madeira Rodrigues reiterou ainda as críticas a Jaime Marta Soares, vincando que o atual presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting "não é idóneo e não pode conduzir o ato eleitoral", depois de ter notificado o candidato da lista A para provar os alegados casos de intimidação por parte da candidatura liderada por Bruno de Carvalho.Por outro lado, o candidato, de 45 anos, assumiu a intenção de "tornar as modalidades do clube autossustentáveis, olhando também para a formação"."O que andamos a gastar nas modalidades, com os resultados que temos tido, é desastroso. Nunca tivemos uma equipa de andebol tão boa e tão cara, mas, mais uma vez, não estamos a conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos. Não basta lançar dinheiro para cima dos problemas, é preciso saber gerir. O hóquei também está aquém das expetativas", analisou.O regresso do basquetebol ao clube será uma aposta, sendo que Madeira Rodrigues revelou a existência de uma parceira com os Boston Celtics, da NBA."O Sporting tem tradição no basquetebol e queremos concorrer com os nossos grandes rivais. Temos uma parceria interessante com os Boston Celtics, que consiste na parte técnica, em aprendizagem, já que é impossível trazer jogadores. É uma equipa de verde, numa zona onde há muitos portugueses e, além disso, o basquetebol é uma modalidade que está em crescimento a nível mundial", adiantou.As eleições do Sporting estão marcadas para 4 de março, sendo que Pedro Madeira Rodrigues, concorrente pela lista A, vai defrontar o atual presidente sportinguista, Bruno de Carvalho, que tentará a reeleição pela lista B.