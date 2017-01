Pedro Madeira Rodrigues, opositor de Bruno de Carvalho nas eleições que se realizam dia 4 de março, viaja hoje com destino a Inglaterra, onde vai reunir-se com alguns empresários e falar do projeto que idealiza para o Sporting. Madeira Rodrigues, de 45 anos, estará nas cidades de Londres e Manchester, onde, de resto, tem previsto assistir ao jogo entre Manchester United e Hull City, clubes orientados por técnicos portugueses, Mourinho e Marco Silva, respetivamente.

Além de se reunir com alguns empresários, Madeira Rodrigues vai tentar igualmente acelerar o dossiê relativo ao treinador, isto porque, segundo tem repetido, não conta com Jorge Jesus caso seja eleito presidente dos leões. O candidato garantiu mesmo que iria "encontrar alguém melhor" para o cargo, frase essa proferida durante a presença em 3 núcleos sportinguistas na margem sul do Tejo.