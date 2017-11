Das palavras aos atos. Pedro Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, já enviou para o Conselho Fiscal o pedido de auditoria de gestão ao mandato de Bruno de Carvalho e espera que esta seja realizada "até final do ano" por uma entidade externa independente e especializada. O gestor pretende que sejam investigadas as transferências de 10 jogadores e o destino de 7 milhões de euros pagos em comissões.Madeira Rodrigues entende, face às "contradições" de Bruno de Carvalho a respeito do processo de aquisição dos direitos económicos e desportivos de Tanaka, ser necessário analisar os dossiês relativos a Alan Ruiz, Bruma, Bruno César, Cédric Soares, Fredy Montero, o já citado Tanaka, Marvin Zeegelaar, Naldo, Paulo Oliveira e por fim Rúben Semedo.

Autor: Alexandre Moita