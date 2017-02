Continuar a ler

Na mesma missiva, a lista de Pedro Madeira Rodrigues admite "alguma surpresa" por não ter visto "nenhuma reação pela Entidade Reguladora, exigindo ao conselho de administração da Sporting SAD que identifique quem será o titular de uma parte substancial do capital social da Sporting SAD, i.e., que são os Novos Investidores". Por outro lado, é lamentado o comportamento do Sporting neste tema: "esperava-se que a Sporting SAD diretamente, ou a através do Sporting Clube, a partir do momento que está em negociações com investidores, ou que fecha um acordo, comunicasse ao mercado a identificação dos mesmos."Recorde-se que o tema 'investidor' surgiu com mais força no domingo, pouco depois da revelação de uma gravação áudio na qual surgem o banqueiro José Maria Ricciardi e o presidente da KPMG (antiga auditora do Sporting), Sikander Sattar, a abordar a situação financeira do clube de Alvalade. Na sequência da divulgação do vídeo 'O plano secreto dos amigos do Carvalho', Madeira Rodrigues exigiu respostas quanto à identidade do investidor que injetou 18 milhões de euros na SAD . Pouco depois, a Ricciardi daria a garantia de que a conversa teve lugar em 2013 , contextualizando as suas palavras com Sattar.