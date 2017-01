Continuar a ler

O candidato aproveitou para dar conta da sua convicção de que a formação é bastante importante e que, por isso, será uma das suas bandeiras, caso seja eleito presidente do Sporting.



"Esta distinção, que acontece pela quarta vez, e a somar a tantos outros prémios, vem reforçar ainda mais a minha convicção sobre a importância da formação do nosso clube que será uma aposta clara da minha candidatura", acrescentou. "Ronaldo cresceu numa casa que eu bem conheço, onde todos aprendemos os valores que são a base do Sporting".



Madeira Rodrigues não esqueceu Fernando Santos, que ficou em terceiro lugar na votação para melhor treinador do mundo em 2016: "Uma nota ainda de apreço a Fernando Santos, o nosso selecionador nacional, que, apesar de não ter sido distinguido pela FIFA, ganhou o admiração de todo um país". O candidato aproveitou para dar conta da sua convicção de que a formação é bastante importante e que, por isso, será uma das suas bandeiras, caso seja eleito presidente do Sporting."Esta distinção, que acontece pela quarta vez, e a somar a tantos outros prémios, vem reforçar ainda mais a minha convicção sobre a importância da formação do nosso clube que será uma aposta clara da minha candidatura", acrescentou. "Ronaldo cresceu numa casa que eu bem conheço, onde todos aprendemos os valores que são a base do Sporting".Madeira Rodrigues não esqueceu Fernando Santos, que ficou em terceiro lugar na votação para melhor treinador do mundo em 2016: "Uma nota ainda de apreço a Fernando Santos, o nosso selecionador nacional, que, apesar de não ter sido distinguido pela FIFA, ganhou o admiração de todo um país".

Pedro Madeira Rodrigues felicitou Cristiano Ronaldo pelo prémio The Best FIFA para melhor jogador do mundo. O candidato às eleições do Sporting mostrou-se orgulhoso pela distinção."Como sportinguista, é com muito orgulho que vejo a distinção dada pela FIFA a Cristiano Ronaldo como o melhor futebolista do mundo em 2016", afirmou Madeira Rodrigues, em nota de imprensa enviada às redações. "Parabéns a Cristiano Ronaldo e a todos os sportinguistas".

Autor: João G. Oliveira