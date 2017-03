Pedro Madeira Rodrigues compareceu no Estádio José Alvalade para assistir ao jogo entre o Sporting e o V. Guimarães. Um dia depois de perder as eleições para Bruno de Carvalho, que foi reeleito presidente dos leões para o próximo quadriénio com mais de 86 por cento dos votos do eleitorado, o antigo candidato cumpriu com aquilo que já tinha manifestado em diversas manifestações públicas, ou seja, que independentemente do resultado das eleições iria marcar presença em Alvalade para assistir ao encontro com os vimaranenses.

Pedro Madeira Rodrigues, de 45 anos, esteve no estádio acompanhado da sua família, mais concretamente pelos irmãos e os filhos, como tantas outras vezes durante a campanha. No dia de ontem, o gestor assistiu ao empate dos leões com o V. Guimarães como sócio e adepto do Sporting, após cerca de três meses como opositor de Bruno de Carvalho.